For “The Beverly Hills Dog Show Presented by Purina,” NBC records the judging, examination and walk of all breeds and varieties competing in the annual event so that dog lovers can get a close-up look at their favorite breeds.

Groups

Herding Group | Winner

Hound Group | Winner

Non-Sporting Group | Winner

Sporting Group | Winner

Terrier Group | Winner

Toy Group | Winner

Working Group | Winner

Herding Group

Australian Cattle Dog

Australian Shepherd

Bearded Collie

Beauceron

Bergamasco

Berger Picard

Belgian Tervuren

Border Collie

Bouvier des Flandres

Briard

Canaan Dog

Cardigan Welsh Corgi

Collie (Rough)

Collie (Smooth)

Finnish Lapphund

German Shepherd Dog

Miniature American Shepherd

Old English Sheepdog

Pembroke Welsh Corgi

Puli

Pumi

Pyrenean Shepherd

Shetland Sheepdog

Swedish Valhund

Hound Group

Afghan Hound

Basenji

Basset Hound

Beagle (13 inches)

Beagle (15 inches)

Black and Tan Coonhound

Bloodhound

Borzoi

Cirneco dell’Etna

Dachshund (Longhaired)

Dachshund (Smooth)

Dachshund (Wirehaired)

Grand Basset Griffon Vendeen

Greyhound

Harrier

Ibizan Hound

Irish Wolfhound

Petit Basset Griffon Vendeen

Plott

Portuguese Podengo Pequeno

Redbone Coonhound

Rhodesian Ridgeback

Saluki

Scottish Deerhound

Sloughi

Whippet

Non-Sporting Group

Bichon Frise

Boston Terrier

Bulldog

Chinese Shar-Pei

Chow Chow

Dalmatian

Finnish Spitz

French Bulldog

Keeshond

Poodle (Standard)

Schipperke

Shiba Inu

Tibetan Terrier

Xoloitzcuintli

Sporting Group

Barbet

Brittany

Chesapeake Bay Retriever

Clumber Spaniel

Cocker Spaniel (ASCOB)

Cocker Spaniel (Black)

English Cocker Spaniel

English Setter

English Springer Spaniel

Flat-Coated Retriever

German Shorthaired Pointer

German Wirehaired Pointer

Golden Retriever

Gordon Setter

Irish Red & White Setter

Irish Setter

Labrador Retriever

Lagotto Romagnolo

Nederlandse Kooikerhondje

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Pointer

Vizsla

Weimaraner

Welsh Springer Spaniel

Wirehaired Pointing Griffon

Terrier Group

Airedale Terrier

American Hairless Terrier

American Staffordshire Terrier

Australian Terrier

Bedlington Terrier

Border Terrier

Cairn Terrier

Irish Terrier

Kerry Blue Terrier

Lakeland Terrier

Manchester Terrier (Standard)

Miniature Bull Terrier

Miniature Schnauzer

Norfolk Terrier

Norwich Terrier

Parson Russell Terrier

Rat Terrier

Russell Terrier

Scottish Terrier

Sealyham Terrier

Smooth Fox Terrier

Soft Coated Wheaten Terrier

Staffordshire Bull Terrier

Welsh Terrier

West Highland White Terrier

White Bull Terrier

Wire Fox Terrier

Toy Group

Affenpinscher

Brussels Griffon

Cavalier King Charles Spaniel

Chinese Crested

English Toy Spaniel (B&PC)

English Toy Spaniel (KC&R)

Havanese

Italian Greyhound

Japanese Chin

Maltese

Miniature Pinscher

Papillon

Pekingese

Pomeranian

Pug

Shih Tzu

Silky Terrier

Smooth Coat Chihuahua

Toy Fox Terrier

Toy Manchester Terrier

Toy Poodle

Working Group

Alaskan Malamute

Akita

Anatolian Shepherd Dog

Bernese Mountain Dog

Black Russian Terrier

Boerboel

Boxer

Bullmastiff

Cane Corso

Doberman Pinscher

Dogo Argentino

Dogue de Bordeaux

German Pinscher

Giant Schnauzer

Great Dane

Great Pyrenees

Greater Swiss Mountain Dog

Kuvasz

Leonberger

Mastiff

Neapolitan Mastiff

Portuguese Water Dog

Rottweiler

Samoyed

Siberian Husky

Standard Schnauzer

Tibetan Mastiff